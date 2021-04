Wichtige Investitionen in nachhaltige Infrastruktur

Main-Tauber-Kreis. Der Zweckverband der Wasserversorgung Mittlere Tauber blickt bereits auf eine eindrucksvolle Bilanz zurück. Insbesondere die umfangreiche Förderunterstützung durch das Land Baden-Württemberg nahm Professor Dr. Wolfgang Reinhart zum Anlass zu einem Gespräch mit Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt in ihrer Funktion als Verbandsvorsitzende, um über den Stand der Maßnahmen zu sprechen.

AdUnit urban-intext1

„Einmal mehr ist es in jüngster Zeit wieder gelungen, für die zahlreichen Infrastrukturprojekte zur Wasserversorgung der Menschen im Main-Tauber-Kreis eine Förderung über 8,5 Millionen Euro zu bekommen“, sagte der Landtagsabgeordnete. Die wichtigen Investitionen in den Umweltschutz dienten vor allem der nachhaltigen Infrastruktur von Kommunen im Kreis. Die Wasserqualität und der Schutz des Bodens stünden dabei im Mittelpunkt.

Wasserversorgung im Land Die Mittel für die Wasserversorgung im Doppelhaushalt 2020/2021 des Landes Baden-Württemberg betragen über den Kommunalen Investitionsfonds (KIF) jeweils 40 Millionen Euro pro Jahr. Der Ansatz liegt damit jeweils zehn Millionen Euro über der Ressortanmeldung durch das Umweltministerium im Rahmen der Planaufstellung zum Urhaushalt. Der Ansatz der Mittel wurde damit seit 2017 (12,6 Millionen Euro) mehr als verdreifacht. Im Bereich der Wasserversorgung wurden die Ansätze in 2020 und 2021 weiter erhöht. Diese belaufen sich auf 85,1 Millionen Euro in diesem Jahr und 85,2 Millionen Euro 2022. Der Ansatz wurde damit seit 2017 fast verdoppelt. Die Mittel für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung liegen damit in den beiden kommen Jahren um 25 Millionen Euro höher, als diese von den kommunalen Landesverbänden im Zuge der Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 in der gemeinsamen Finanzkommission (gFK) vorgeschlagen wurden.

Die Wasserversorgungen der vier am Zweckverband beteiligten Verbandsmitglieder Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Zweckverband Grünbachgruppe und Werbach stützen sich auf eigene Brunnen und Quellen, die teilweise durch hohe Nitratwerte, mikrobielle Verunreinigungen oder organische Spurenstoffe negativ beeinflusst sind. Aus der Novellierung der Trinkwasserverordnung 2001 resultierten weitergehende Anforderungen an die Trinkwasserqualität, so dass die Kommunen gezwungen waren neue Wege zu gehen.

Auf Förderung angewiesen

Nach den vorbereitenden Plänen und Varianten ab 2006, wurde 2013 eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet und ein Förderantrag beim Land für den Wasserwerkneubau gestellt. Seitdem habe er sich, so Reinhart, immer wieder für eine Erhöhung der Fördermittel eingesetzt, um den Fortschritt der Gesamtmaßnahme zu sichern und Verzögerungen zu vermeiden. Im Oktober 2014 wurde dann der erste Förderbescheid des Landes über 6,2 Millionen Euro für das Wasserwerk überreicht. Seitdem ging es mit vielen weiteren Baumaßnahmen voran, darunter auch umfangreiche Eigenmaßnahmen der Verbandsmitglieder.

AdUnit urban-intext2

Insgesamt habe man knapp 30 Millionen Euro an Fördermittelzusagen des Landes erhalten, was eine enorme Unterstützung darstelle, betonte die Verbandsvorsitzende. Das Wasserprojekt stelle mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 60 Millionen Euro eines der kostenintensivsten im ganzen Land dar, so Schmidt (die FN berichteten). Hier immer wieder neue Unterstützung zu akquirieren sei keine Selbstverständlichkeit“, würdigte sie das Engagement Reinharts. Dieser betonte, dass neben den Maßnahmen der Wasserversorgung Mittleres Taubertal auch andere Projekte im Kreis gefördert würden – beispielsweise die Nachrüstung von fünf Regenüberlaufbecken in Großrinderfeld, der Anschluss des Ortsteils Buch in Ahorn an den Abwasserzweckverband Hardheim, weitere Nachrüstungen von 13 Regenüberlaufbecken in Lauda-Königshofen sowie die Nachrüstung solcher Becken in Weikersheim. „Wir müssen auch das Tagesgeschäft zur Daseinsvorsorge für die Bürger im Kreis im Auge behalten“, so der Abgeordnete.

„Eine gut funktionierende Abwasserbeseitigung ist eine ökologische Notwendigkeit, die eine Menge Geld kostet“, hob Reinhart hervor. Gerade kleinere Gemeinden würden dabei oft an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. „Wir dürfen unsere Kommunen hier nicht im Stich lassen und unterstützen sie deshalb auch aktuell soweit als möglich mit Mitteln aus dem Landeshaushalt“, stellte Reinhart klar.

AdUnit urban-intext3