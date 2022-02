Wichtige Anlaufstelle

Einen Ort zu haben, an dem man sich treffen kann, der im Winter geheizt ist und wo man einfach mal gefragt wird, wie es einem geht: Das brauchen junge Leute. Während des Lockdowns haben sie wochenlang in ihren vielleicht viel zu kleinen und mit Geschwistern zu teilenden Kinderzimmern gesessen, per Bildschirm gelernt, wenn sie denn überhaupt einen Laptop oder ein Tablet zur Verfügung hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glaubt man den Vorhersagen, werden die Covid-Infektionen abnehmen, sobald der Frühling einzieht. Und da ist es einfach nur gut, wenn das Jugendhaus als offener Treffpunkt wieder seine Pforten öffnet. Eine Sozialpädagogin als Ansprechpartnerin ist vor Ort, hört zu, gibt Tipps und kann vielleicht sogar das eine oder andere Corona-Defizit lindern helfen. Das ist in jedem Fall wichtig und richtig.