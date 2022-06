Wertschätzung für wichtige Arbeit

Main-Tauber-Kreis. Das Landratsamt Main-Tauber hat mehrere Kurzfilme veröffentlicht, die das positive Bild der Landwirtschaft fördern und die Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Landwirte zeigen sollen. „Die Filme bilden die Vielfalt der Landwirtschaft im Main-Tauber-Kreis und ihren Beitrag zur Gestaltung der Kulturlandschaft ab. Ebenso zeigen sie das Engagement und die Begeisterung der Bauern für die Arbeit mit und in der Natur“, erklärt Landrat Christoph Schauder.

Wie der Landrat weiter ergänzt, sei die Landwirtschaft das Rückgrat des ländlich geprägten Main-Tauber-Kreises: „Gerade in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie oder dem unsäglichen russischen Angriffskrieg in der Ukraine rückt die sichere Versorgung mit Lebensmitteln wieder neu ins Bewusstsein der Bevölkerung.“

Für das Filmprojekt zeichnete das Kreis-Landwirtschaftsamt mit Amtsleiter Meinhard Stärkel in Zusammenarbeit mit dem Regisseur und Produzenten Steffen Döhner verantwortlich. In jeweils eigenständigen Spots werden Ackerbau, Milchwirtschaft, Schweinezucht sowie Weinbau und -tourismus anhand ausgewählter Betriebe beleuchtet. Ein fünfter Film bietet einen Querschnitt aus allen vier Einzelthemen. Aktuelle Betriebsleiter sowie die nachfolgende Generation berichten aus ihrer Arbeit und darüber, was sie dabei motiviert. Sie thematisieren umweltschonende Produktion und Tierschutz genauso wie die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsabläufe und die daraus resultierenden Veränderungen.

Angetan vom Ergebnis

Landrat Schauder ließ sich die fertigen Filme jetzt von Amtsleiter Stärkel vorstellen und zeigte sich sehr angetan vom Ergebnis. „Ich freue mich sehr über die gelungenen Spots und hoffe, dass dieser Beitrag des Landkreises nachhaltig zu einem besseren Verständnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft beiträgt“. Er bedauere es sehr, dass sich viele Landwirte in ihrem Tun von der Gesellschaft nicht richtig verstanden sehen.

Auch Amtsleiter Stärkel stellt fest, dass „gesellschaftlicher Respekt und die Wertschätzung für das Handeln auf dem Feld und im Stall oft fehlen, trotz der qualifizierten Ausbildung für diesen Beruf und oft jahrzehntelanger Erfahrung. Und das, obwohl der landwirtschaftliche Berufsstand stets für Innovationen aufgeschlossen ist und diese zügig in die Produktionsabläufe integriert.“ Meinhard Stärkel dankte allen Beteiligten für ihre spontane Bereitschaft, an dem interessanten Projekt mitzuwirken, und die dafür aufgebrachte Zeit, die zusätzlich zu den üblichen Betriebsabläufen aufgewendet werden musste.

Die Filme stehen auf dem Youtube-Kanal Landratsamt sowie unter www.main-tauber-kreis.de/landwirtschaftsamt zur Verfügung. Sie werden vom Landratsamt selbst bei verschiedensten Gelegenheiten zur fachlichen Information der Öffentlichkeit eingesetzt und stehen für diesen Zweck sowohl der interessierten Öffentlichkeit wie auch anderen Organisationen und Institutionen kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Kreisverwaltung die Filme auf ihrem Facebook- und ihrem Instagram-Kanal veröffentlichen. lra