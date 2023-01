Werke regten zum Nachdenken und zum Gebet an

Tauberbischofsheim. „Bei uns in der Gemeinde gibt es so viele Menschen mit verschiedenen Begabungen“, freute sich Pfarrerin Heike Kuhn zu Beginn eines besonderen Gottesdienstes. „Und zwei von ihnen sind heute hier und werden sich und ihr Werk vorstellen“. Und so konnte zunächst Klaus-Dieter Meyer sein Relief, das schon die ganze Zeit neben dem Altar gestanden hatte, und seine Gedanken dazu vorstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Geschehen im Krieg 1995 in Jugoslawien war für mich so unerträglich, dass ich mir wünschte, wir würden uns endlich wieder auf Werte besinnen, die für uns Christen elementar sind“. So hatte er, ausgehend von alten biblischen Darstellungen, in den Mittelpunkt seiner Arbeit Moses geschnitzt, der von Gott die zehn Gebote bekommt. Und darum herum Folgen des Krieges und Zeichen für die Zerstörung der Umwelt, aber auch Hoffnung für den Schutz der Natur.

Künstlerisch ganz anders tätig ist Madeleine Piepenbrink, die nun schon zum dritten Mal in Folge die Jahreslosung der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen gestaltet hat. Etwa fünf Tage brauchte sie dazu von ersten Vorstellungen einer Formgebung bis hin zu ihrer endgültigen Fertigstellung. „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Das war dann auch Thema des Songs, den sie dazu ausgewählt hatte.

Mehr zum Thema Im Krankenhaus Tauberbischofsheim Diakon Günter Muesse als Seelsorger verabschiedet Mehr erfahren Im Mosbacher Bürgersaal Gefahren für den Rechtsstaat im Blick behalten Mehr erfahren

Mose stand dann auch im Mittelpunkt der Predigt: Moses, der die Nähe Gottes erfahren möchte – so wie wir Menschen auch heute noch.

Im Anschluss an den Gottesdienst lud Pfarrerin Heike Kuhn dann in den Kirchsaal zu einem Neujahrsempfang ein.