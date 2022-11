Werk des Malers Max Wolf stand im Mittelpunk

Tauberbischofsheim. Mit einer Soiree beschloss der Verein der Tauberfränkischen Heimatfreunde wieder die Museumssaison, die trotz der immer noch bestehenden Corona-Einschränkungen einen erfreulich hohen Museumsbesuch verzeichnete.

Es gelang, Dr. Benno Lehmann aus Mannheim, einen renommierten Kunsthistoriker und herausragenden Kenner der Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts, zu einem Vortrag über Max Wolf zu gewinnen. Dr. Lehmann hatte zusammen mit Dr. Paczkowski aus Wertheim eine Ausstellung über diesen 1824 in Gissigheim geborenen Künstler im Gissigheimer Schloss eingerichtet, die sich im Sommer großen Zulaufs erfreute.

Max Wolf war weitgehend unbekannt, da er als Gymnasialprofessor in Heidelberg nicht von seiner Kunst leben musste und viele seiner Bilder im Familien- und Bekanntenkreis verschenkte. Wolf verbrachte seine Kindheit in Impfingen und besuchte das Pädagogium in Bischofsheim, bis seine Familie nach Heidelberg zog. Schon während seines Philologiestudiums entstehen erste Pinsel- uns Sepia-Zeichnungen. Er unterrichtete klassische Sprachen und Zeichen.

Lehmann ordnete Wolfs Werk in die zeitgenössische Landschaftsmalerei ein, der es zu dieser Zeit besonders um die atmosphärische Darstellung des Lichts ging und die so über die reine Wiedergabe der Natur hinausführte, eine Entwicklung, die um 1890, inspiriert von Frankreich, zur Malerei des deutschen Impressionismus führte. Und Wolfs späte Bilder wirken schon sehr impressionistisch durch eine lockere, flächige Pinselführung und scheinbare Flüchtigkeit.

Kerstin Haug-Zademack, die Vorsitzende de „Tauberfränkischen Heimatfreunde“, berichtete den Versammelten voller Stolz von der kürzlich erfolgten Übergabe des Landesehrenpreises 2021 an fünf ehrenamtlich geführte Museen im Landkreis, wobei das Tauberfränkische Landschaftsmuseum mit dem zweiten Preis geehrt wurde.

Zugleich startete sie die Spendenaktion „Ein Stein für das Steinbild“, denn das von Rudi Knaus entworfene und vom Gemeinderat befürwortete Fußbodenmosaik kann nur realisiert werden, wenn genügend Spendengelder eingehen.

Die Kontonummern der Bürgerstiftung, Stichwort: „Steinbild Bischofsheim“: bei der Volksbank Maintauber IBAN DE46 6739 0000 0070 6050 40 oder bei der Sparkasse Tauberfranken IBAN DE 50 6735 2565 0002 1300 94.

Mosaik am Stadteingang

„Das fertige Mosaik am Stadteingang wird bestimmt ein weiterer Anziehungspunkt in unserem Städtchen, meinte die Vorsitzende.

Die Soiree wurde musikalisch umrahmt von zwei Schülerinnen der Richard-Trunk-Musikschule, Lisa Braun und Yasmina Kratzmüller, am E-Piano.