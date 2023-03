Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schockierendes Tötungsdelikt Wenn Kinder Kinder töten: Wie ein Jugendamt reagiert

Es ist eine zutiefst verstörende Tat: Kinder töten ein Kind. Die Täterinnen sind in der Obhut des Jugendamts. Doch was tut so ein Amt? Das wollten die FN vom hiesigen Jugendamtsleiter Martin Frankenstein wissen.