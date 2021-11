Weniger Arbeitslose in der Region

Odenwald-Tauber. Das sind 274 Arbeitslose (minus 2,8 Prozent) weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt sie bei 3,4 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte zum Vormonat).

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit noch deutlicher zurück, um 20,1 Prozent. Nicht alle Personengruppen profitieren jedoch in gleichem Maße von diesem Rückgang. So ist die Arbeitslosigkeit von Menschen mit einer Schwerbehinderung nur um 9,5 Prozent zurückgegangen.

