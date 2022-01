Wenig Spielraum für Entscheidungen

Tauberbischofsheim. Das riesige Zahlenwerk des Tauberbischofsheimer Hauhalts lasse nur wenig Entscheidungsspielraum offen und damit kaum Platz für Kreativität, so Rolf Grüning von der Partei Die Linke. Gut und wichtig wertete er die Investitionen in die Schulen und in die Kindergärten. Bei der dringend notwendigen Sanierung des Freibads wies er mit Blick auf die Umkleideräume und Duschen darauf hin, dass diese auch von einem möglicherweise noch zu bauenden Hallenbad genutzt werden könnten. „Für mich ist der Bau eines Hallenbads noch nicht abgeschrieben“, so Grüning.

Ganz oben auf der Agenda stehe für ihn die Entwicklung eines innerstädtischen Radwegekonzepts. In diesem Zusammenhang regte er an, den Radweg „Liebliches Taubertal“ von der Innenstadt Richtung Hochhausen an der renaturierten Tauber entlang über Impfingen nach Hochhausen zu führen. Dann müssten die Radler nicht neben der stark frequentierten Kreisstraße fahren, so sein Argument.

Außerdem sprach er die Verlegung des Ortsschilds an der Obi-Kreuzung an, die niemand mit gesundem Menschenverstand nachvollziehen könne. Jahrzehntelang habe es niemanden gestört, dass es dort keine Bebauung gibt – jetzt aber sei es gefährlich, wenn jemand über die Nordbrücke rase und damit andere gefährde. Rolf Grüning: „Ich meine, wir sollten uns dafür stark machen, unser Ortsschild wieder dahin zu stellen, wo es jahrzehntelang gestanden hat.“ hvb

