Weltladen Tauberbischofsheim plant Krippenausstellung zur Weihnachtszeit

Tauberbischofsheim. Der Weltladen plant mit Unterstützung der Stadtverwaltung im Advent eine Krippenausstellung in den Geschäften der Fußgängerzone. Durch die Integration belebter Geschäfte und der Leerstände wird eine Möglichkeit geschaffen, in der Weihnachtszeit einen stimmungsvollen Stadtbummel zu machen. „Leider weiß niemand, was Corona noch bringt und ob Weihnachtsmärkte möglich sein werden. Eine Krippenausstellung ist aber möglich. Deshalb haben die Organisatoren schon jetzt mit der Vorbereitung begonnen“, teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Die Unterstützung der Bürger sei erwünscht.

Einige Geschäfte stellen zwar ihr Schaufenster zur Verfügung, haben aber keine passende Krippe. „Wer also ein besonders schönes Exemplar hat und in diesem Jahr von Mitte November bis nach dem Dreikönigstag am 6. Januar auf diese verzichten kann, kann sich bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Dr. Sabine Münch, Telefon 09341/803945 oder Brigitte Hörner, Telefon 09341/80313 mit den Maßen und dem Stil der Weihnachtskrippe melden.