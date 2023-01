„Welten der Romantik“ heißt es im Rathaussaal

Tauberbischofsheim. „Welten der Romantik“ eröffnet das Kammerorchester Pforzheim am Samstag, 28. Januar, für die Zuhörer der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte. Vorgestellt werden vier große Meister aus verschiedenen Ländern, deren Gemeinsamkeit die Ästhetik jener Epoche ist, für die einzig die Musik in der Lage sei, das „Unaussprechliche“ auszudrücken: Felix Mendelssohn, Peter Tschaikowsky, Edward Grieg und Camille Saint-Saens. Letzterer versprüht in seinem „Rondo capriccoso“ op. 28 französische Verve und Glanz. Ein Werk, bei dem die Geigerin Maria Solozobowa ihre Virtuosität zur Geltung bringen kann. Sie gewann mehrere internationale Wettbewerbe und wurde von Größen wie Martha Argerich und Vladimir Ashkenazy begleitet. Sie konzertierte weltweit mit namhaften Orchestern. Für ihren Auftritt im Tauberbischofsheimer Rathaussaal hat sie mit dem Kammerorchester Pforzheim einen adäquaten Partner.

