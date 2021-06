Welcome Center bietet Beratung an

Tauberbischofsheim. Das Welcome Center Heilbronn-Franken bietet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises im Juli wieder die Möglichkeit von Präsenzterminen in Tauberbischofsheim an. Der nächste ist am Mittwoch, 7. Juli, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Haus II, Schmiederstraße 21, Raum 214. Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt internationale Fachkräfte rund um das Thema Arbeiten und Leben in Deutschland und bietet Unternehmen in der Region Unterstützung an, die internationale Fachkräfte einstellen möchten. Es informiert über die Themen Arbeitsplatzsuche, Bewerbungen schreiben, Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, aufenthaltsrechtliche Fragen oder Spracherwerb und übernimmt die Schnittstellenfunktion zu verschiedenen Institutionen und Behörden in der Region. Weiter wird Hilfestellung bei alltäglichen Fragen gegeben.

Die Beratung erfolgt nur nach Anmeldung. Interessenten können bei Elena Wormer, Telefon 07131/7669861 (E-Mail: e.wormer@heilbronn-franken.com), einen Termin vereinbaren. Auch gibt es weiter die Möglichkeit einer Beratung per E-Mail, Telefon oder in Form einer Videokonferenz. lra