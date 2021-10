Weißer Pkw verursachte Unfall

Gissigheim/Pülfringen. Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag bei Königheim nach Zeugen. Gegen 16.45 Uhr war eine Gruppe von Kraftradfahrenden auf der Kreisstraße zwischen Pülfringen und Gissigheim unterwegs. In einer Linkskurve kam der Gruppe ein weißer Pkw, vermutlich ein VW, entgegen. Dieser befuhr die Straße zu weit mittig, weshalb eine 16-Jährige mit ihrer Maschine nach rechts ausweichen musste. Dadurch kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Auto hielt nach dem Unfall nicht an und fuhr davon. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.