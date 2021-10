Weinland Taubertal im SWR-Fernsehen

Main-Tauber-Kreis. Das Weinland Taubertal ist Gegenstand einer Fernsehsendung im Rahmen der Reihe „Expedition in die Heimat“. Darin wird über einige Winzerinnen und Winzer und Weingärtnerinnen und Weingärtner an der Tauber sowie über Besonderheiten des Weinlandes Taubertal berichtet. Die Sendung wird am Freitag, 22. Oktober, um 20.15 Uhr im Südwestfernsehen ausgestrahlt. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat den SWR bei der Produktion dieses Filmbeitrags unterstützt.

Das Weinland Taubertal erstreckt sich von Rothenburg ob der Tauber bis nach Freudenberg am Main. Weinrechtlich ist das Gebiet dreigeteilt.