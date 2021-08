Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Wein am Schloss“ - Zweitägiges Fest will am 3. und 4. September rund um den Schlossplatz etwas Normalität in Corona-Zeiten bieten „Wein am Schloss” bietet Spitzenweine vor historischer Kulisse in Tauberbischofsheim

Eine kleine Rückkehr zur Normalität: Die Verantwortlichen von „Wein am Schloss“ wollen genau das ihren Gästen bieten. Am 3. und 4. September steigt ab 16 Uhr das Weinfest im Herzen der Kreisstadt.