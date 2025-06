Wechselbad von Freude und Frust

Tauberbischofsheim. Mit einem scharfen „pssst wird das muntere Geplapper jäh gestoppt. Es ist mucksmäuschenstill als die erste Wahlprognose um Punkt 18 Uhr bei der CDU-Wahlparty in der „Alten Füllerei“ in Distelhausen startet. Zunächst zaghaftes Klatschen und eine leichte Enttäuschung. Die 30 vor dem Komma war anvisiert worden, doch die steht da nicht. Jeder, der sich im Wahlkampf für die Christdemokraten stark gemacht hat, weiß, dass es zu einer Zweierkonstellation im Bund nur reicht, wenn so wenig kleine Parteien wie möglich in die Volksvertretung kommen.

Es ist ein ständiges Hin und Her. Hier ARD, dort ZDF. Die Prognosen unterscheiden sich. Auf dem einen Sender erklimmen FDP und BSW die 5-Prozent-Hürde, beim anderen nicht. Ein paar Sunden dauert es, bis sich herauskristallisiert, dass FDP und BSW nicht in den Bundestag kommen. Nina Warken tritt auf die Bühne. Sie bedankt sich für das Vertrauen, bei allen Helferinnen und Helfern, bei ihrer Familie, bei allen Unterstützern. Sie wirbt um Demokratie, um eine starke und handlungsfähige Regierung. Sie weiß da noch nicht, dass sie Stimmenkönigin in Baden-Württemberg ist. Doch die Erleichterung, ein gutes Ergebnis erzielt zu haben, ist ihr anzusehen.

„Ich bin superzufrieden. Das Ergebnis ist toll und ein echter Erfolg“, sprudelt es aus ihr heraus. Dankbar für den großen Vertrauensbeweis sei sie und stolz auf alle, die mit ihr einen hervorragenden Wahlkampf hingelegt haben. „Das ist eine große Leistung von allen“, lobt sie ihr CDU-Team. Sie freut sich darauf, nicht mehr in der Opposition zu sein, sondern zu der gestaltenden Partei zu gehören. Und sie ist froh, dass eine Zweierkonstellation aus CDU und SPD reichen könnte. „Erste Gespräche werden schon in dieser Woche stattfinden, nach Fasching könnten Koalitionsverhandlungen beginnen und nach Ostern die Regierungsbildung starten“, so die CDU-Abgeordnete.

Jeder macht sich Gedanken, wie es weitergeht. Auch die Landräte des Main-Tauber- und des Neckar-Odenwald-Kreises sind anwesend. Die Wahlbeteiligung von mehr als 80 Prozent wertet Christoph Schauder als „großen Tag für die Demokratie“ und das Ergebnis als „klaren Auftrag zur Regierungsbildung an Friedrich Merz“. Er ist sich sicher, dass vernünftige Menschen eine vernünftige Regierung zustande bringen, glaubt bei der Parteienvielfalt aber, dass es kaum mehr möglich sein werde, die 30-Prozent-Marke zu überspringen.

Sein Kollege Achim Brötel hätte sich in der momentan global unsicheren Situation ein deutlicheres Ergebnis für die CDU gewünscht. Die Wahl 2025 sieht er als Chance, dass demokratische Parteien beweisen, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Der mögliche Koalitionspartner SPD müsse bereit sein, deutlich Federn zu lassen in den Fragen Migration oder Kommunalhaushalte. „Es müssen sich die bewegen, die verloren haben“, so seine Sichtweise.

Für Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart war der Wahlkampf von starker Polarisierung, Emotionalisierung und Mobilisierung geprägt. Er sieht nicht nur die Regierungsbildung als schwierige Aufgabe an, sondern auch die Lösung der mannigfachen Probleme, die nicht von selbst verschwinden. Oberste Priorität räumt er der Rückgewinnung von Vertrauen in die Politik ein. Die wünscht sich auch der frühere Mitstreiter von Nina Warken im Parlament, Alois Gerig. Jetzt gelte es, den Beweis anzutreten, dass man es besser machen könne als die Ampelregierung, meint er.

Nicht nur Nina Warken hat es wieder in den Bundestag geschafft, sondern auch Johann Martel von der AfD mit Listenplatz 16. „Wir haben das Ergebnis mehr als verdoppelt“, spricht er am Stuttgarter Flughafen kurz vor dem Abflug nach Berlin ins Telefon. War man zunächst von 13 Mandaten für Baden-Württemberg ausgegangen, hätte er mit Platz 16 auf der Liste keine Chance gehabt. Jetzt aber sind es 19 AfDler aus dem Südweststaat, die ins Parlament einziehen. „Ich bin bereit und freue mich auf die Arbeit.“ Einsetzen will sich der sechsfache Vater für den ländlichen Raum, den Erhalt von Krankenhäusern, familienpolitische Themen und gegen Altersarmut. Einem Wiedersehen sieht er erwartungsvoll entgegen: dem mit Christina Baum, die den Wahlkreis Harz erobert hat.

SPD-Kandidat Philipp Hensinger zeigt sich erschüttert über das AfD-Ergebnis. Für die Koalitionsverhandlungen wünscht er sich, dass sich beide Seiten die Zeit nehmen, die sie brauchen. Von der SPD erhofft er sich, dass sie zu einem Kanzler Merz Nein sagen und die Punkte durchsetzen, die ihnen Herzensangelegenheit sind. Horst Berger, der für die Bündnisgrünen angetreten war, spricht von guten Gesprächen im Wahlkampf und viel Energie, die eingesetzt wurde, sich aber nicht habe in Prozente ummünzen lassen. Die sozialen und klimapolitischen Entscheidungen, die während der Ampel-Regierung getroffen worden seien, wären nicht durchgedrungen.

Für FDP-Kandidat Mirwais Wafa ist die hohe Wahlbeteiligung ein „Sieg für die Demokratie“. Die Freien Demokraten hätten es aber nicht geschafft, die Menschen für ihre Politik zu begeistern. Er befürchtet für Deutschland jetzt einen politischen Stillstand und noch mehr Aufwind für die AfD.

Äußerst optimistisch gibt sich hingegen Die Linke-Kandidat Robert Binder. „Wir sind begeistert von der großen Zustimmung und freuen uns, wieder eine starke soziale Stimme im Bundestag zu haben.“ Der Mitgliederschub gebe auch Schwung für Landtagswahl 2026.