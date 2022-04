Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wasserstoffallianz Main-Tauber - Mitglieder des Bündnisses wollen Vorhaben auf eine breite Basis stellen / Bürger sollen aktiv eingebunden werden / Tanken und vieles mehr Wasserstoff als Energieträger der Zukunft: Technologie bietet vielfältige Chancen

Die erste H2-Gas-Tankmöglichkeit in der Region nimmt Gestalt an. Darüber hinaus wird die Wasserstoff-Technologie auch in anderen Bereichen künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Die Wasserstoffallianz Main-Tauber verfolgt ehrgeizige Ziele.