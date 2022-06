Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wasserkraft - Liberale in der Berliner Ampel fordern Korrekturen am „Osterpaket“ und unterstützen die Argumente von Anlagenbetreibern bis 500 Kilowatt Leistung Wasserkraftwerksbetreiber in Main-Tauber und Neckar-Odenwald bekommen weitere Unterstützung: „Wichtige Säule der Energieversorgung“

Die Betreiber kleiner Wasserkraftwerke sind zuversichtlich, dass es bei der Novellierung des EEG-Gesetzes zu Korrekturen kommt. Die FDP sieht großen Bedarf für Nachverhandlungen im parlamentarischen Verfahren.