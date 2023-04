Warum Leitungswasser nach Chlor riechen kann

Tauberbischofsheim. Kein Chlorgeruch im heimischen Vilchband, bei der Arbeitsstelle in Tauberbischofsheim aber sehr wohl. Woran liegt das? Das wollten die Fränkischen Nachrichten von Geschäftsführer Klaus Seidenspinner wissen.

Grundsätzlich stellt er fest: „Alle Städte und Gemeinden, die an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen sind, bekommen das gleiche Wasser.“ Beim Ausgang aus dem Wasserwerk in Dittigheim betrage der komplett unbedenkliche Chlorgehalt 0,1 bis 0,12 Milligramm pro Liter. Seidenspinner unterstreicht, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht nach Chlor rieche. Je weiter aber der Weg des Wassers zum Endverbraucher sei, baue sich der Chlorgehalt ab. Er könne dann in Tauberbischofsheim zum Beispiel bei 0,08 Milligramm pro Liter liegen, in Vilchband bei 0,06. Laut dem Geschäftsführer könne die individuelle Wahrnehmung beim Geruch jedoch unterschiedlich sein. „Wenn der Filter gespült und die Perlatoren sauber sind, riecht es nicht. Chlor riecht nur dann, wenn es reagiert“, erläutert Klaus Seidenspinner. Im Schwimmbad können das Hautschuppen sein, bei Hausanschlüssen alte Verunreinigungen. Schließlich sei Chlor dazu da, Bakterien, Pilze, Viren und andere Mikkroorganismen abzutöten.

In großen Häusern, wie etwa dem Landratsamt, wo in einer Teeküche vielleicht nur drei Liter Wasser pro Tag gebraucht werden, die Länge der Anschlussleitungen aber über zehn Meter und mehr geht, empfiehlt er, den ersten Schwall herauszuspülen bis frisches Wasser kommt. Ansonsten nutze der Kaffee- oder Teekocher das abgestandene Wasser in der Leitung. Einige Anrufe wegen Chlorgeruch sind beim Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber eingegangen – aber die hielten sich in Grenzen. Klaus Seidenspinner ist mit der Umstellung zufrieden.