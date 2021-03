Tauberbischofsheim/Berlin. Ihre Stimme findet in Berlin Gehör: Die Tauberbischofsheimer CDU-Bundestagsabgeordnete und Juristin Nina Warken wurde seitens der CDU/CSU-Bundestagsfraktion als Mitglied des Parlamentarischen Begleitgremiums zur Covid-19-Pandemie benannt.

Diesem interdisziplinären Gremium, das als Unterausschuss des Gesundheitsausschusses geführt wird, werden insgesamt 21 Bundestagsabgeordnete angehören.

Warken hatte in Berlin die stärkere Einbindung der Parlamentarier in die zu treffenden Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie gefordert. „Grundsätzlich entscheiden wir Bundestagsabgeordnete darüber, ob eine pandemische Lage vorliegt oder nicht. Ich halte es für notwendig – und die Rücknahme der Ruhetage zu Ostern hat dies auch gezeigt –, dass uns Abgeordneten eine gewichtigere Rolle zukommen muss, zumal wir bei den Menschen in den Wahlkreisen vor Ort sind und die Auswirkungen von getroffenen Maßnahmen hautnah mitbekommen“, sagte Warken.

Vielfältige Aufgaben

In der Vergangenheit hatte die CDU-Bundestagsabgeordnete beispielsweise Vertretern des Einzelhandels, der Gastronomie und der Hotellerie die Möglichkeit eröffnet, in zwei Videokonferenzen direkt mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie zu diskutieren und ihre Sorgen und Nöte zu schildern. „Das lag und liegt mir am Herzen, ich werde da auch nicht nachlassen“, so Warken.

Das Parlamentarische Begleitgremium hat hinsichtlich seiner Funktion vielfältige Aufgabenstellungen rund um die Pandemie. Grundsätzlich geht es darum, aktuelle sowie künftige gesundheitliche, juristische und soziale Fragen der Bewältigung der Covid-19-Pandemie zu behandeln und auf wissenschaftlicher Grundlage Handlungsempfehlungen zu geben. Warken: „Wir werden prüfen, was gut und was schlecht läuft und entsprechend reagieren.“