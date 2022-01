Warenhaus Lang: Früher führte eine neunstufige Treppe in den Laden

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf das ehemalige Warenhaus Lang am Marktplatz. Alles für den Haushalt und die hauswerklich begabten Familienmitglieder (vornehmlich Frauen) hatte das Warenhaus von Carl Lang am Rande des Marktplatzes zu bieten. Strickutensilien, Wolle, Spitze, Seide, Kragen, alles konnte man hier finden –wie die seltene Ansichtskarte beweist – um sich selbst individuelle Kleidungsstücke herzustellen. Schuhwaren ergänzten das reichhaltige Angebot. Beim direkten Vergleich der Perspektiven fällt auf, dass früher eine neunstufige Treppe in den Laden führte, während die heute dort untergebrachte „Paneria“ ebenerdig begehbar ist. Der ehemalige Keller unter dem Laden muss dementsprechend zurückgebaut worden sein. bege

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einst gab es hier Kurzwarenbedarfsartikel, heute ist eine Paneria in dem Gebäude beheimatet. © Geisler

© Bernhard Geisler