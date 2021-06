Waren aus eigener Produktion

Dittwar. Erstmals wurde am Freitag auf dem Dorfplatz der „Dittwarer DorfMarktPlatz“ abgehalten. Neun Vermarkter aus der Umgebung hatten sich eingefunden, um Lebens- und Genussmittel aus eigener Produktion zu verkaufen und so den Gedanken des regionalen, saisonalen und nachhaltigen Verbrauchs zu stärken. Dittwar ist dabei nach Schweinberg und Uissigheim die dritte Ortschaft, in der ein solcher „DorfMarktPlatz“ abgehalten wird.

Schon vor dem offiziellen Beginn um 17 Uhr bevölkerten die ersten Interessenten den Dorfplatz, um sich über das Angebot zu informieren. Viele hatten sich auch über ausgeteilte Zettel zur Vorbestellung die gewünschten Produkte abpacken und zurücklegen lassen. So entwickelte sich bis etwa 17.30 Uhr ein reges Markttreiben, was in dieser Art coronabedingt lange nicht mehr beobachtet werden konnte. Die vielen Diskussionen zeigten auch deutlich, dass für viele Bürger ein weiteres Zurückfahren der Corona-Regeln und ein Mehr an Normalität im Alltag dringend geboten scheint. ali