Walter + Partner: Bislang gut durch Pandemie gekommen

Tauberbischofsheim/Oberaula. Anlässlich der normalerweise jährlich stattfindenden Betriebsversammlung galt es in diesem Jahr bei Walter+Partner einiges nachzuholen. Coronabedingt konnte in den Jahren 2020 sowie 2021 die Betriebsversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier nicht wie üblich stattfinden. Deshalb entschieden Geschäftsleitung und Betriebsrat, die beiden Veranstaltungen unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Bestimmungen nun zusammengefasst nachzuholen.

Nach Begrüßung und Bericht des Betriebsrats durch die Vorsitzende Birgit Frei gab Carsten Sans (Geschäftsleitung) Einblicke in die Unternehmenszahlen, in den positiven wirtschaftlichen Verlauf der letzten Jahre und in die zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens. Die Befürchtungen, wie sich die wirtschaftliche Lage in diesen schwierigen Zeiten, geprägt durch Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation entwickeln könnte, trafen nicht ein. Gründe hierfür waren die gute und zukunftssichere Aufstellung des Unternehmens sowie das breite Leistungsspektrum der Büros.

Im Anschluss wurden durch Sans und Frei gemeinsam die Ehrungen durchgeführt. Betriebszugehörigkeiten zwischen zehn und 30 Jahren in Zeiten stetigen und schnellen Wandels konnten benannt werden. Dies sei ein Zeichen für das tolle Miteinander und Arbeitsklima bei WALTER+PARTNER, so Sans.

Geehrt wurden: Elke Lütke-Wenning (30 Jahre, Standort Tauberbischofsheim), Jessica Waleska (10 Jahre, Standort Tauberbischofsheim), Klaus Melber (30 Jahre, Standort Adelsheim), Uwe Marinitsch-Bigesse (25 Jahre, Standort Teuchern), Michael Rein (25 Jahre, Standort Heilbronn), Edgar Stampniok (20 Jahre, Standort Heilbronn), Hendrik Kahnt (20 Jahre, Standort Teuchern), Sabrina Kratzmann (20 Jahre, Standort Adelsheim), Ralph Braitling (25 Jahre, Standort Teuchern) sowie Tina Wassmer (30 Jahre, Standort Adelsheim).

Neben den zahlreichen Ehrungen gab es auch die offizielle Begrüßung von 13 neuen Mitarbeitenden sowie die Verabschiedung von 14 Mitarbeitenden.

So wurde unter anderem auch der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter und Standortleiter Heilbronn, Herbert Ehrlich, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seit 1989 ist er fester Bestandteil des Unternehmens und hat sowohl Mitarbeitende als auch Auftraggebende auf seine ganze eigene Weise geprägt.

Nach den Schlussworten der Geschäftsleitung sowie der Betriebsratsvorsitzenden ging es für diese und die rund 55 anwesenden Mitarbeitenden in den gemütlichen Teil über. wp