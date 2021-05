Walter Neser feierte Betriebsjubiläum

Tauberbischofsheim. Die Firma ElektroTechnik K. Weiter in Tauberbischofsheim feierte unter Coronabedingungen das 40-Jahr-Betriebsjubiläum von Walter Neser. Vier Jahrzehnte Jahre in einem Betrieb. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr.

Walter Neser trat im April 1981 in die Firma Elektro Kupka, damals noch mit Sitz in Königshofen, ein. Kurz darauf erfolgte der Umbau des Wohnhauses in ein Geschäftshaus am Schlossplatz in Tauberbischofsheim, wo im November 1981 die Neueröffnung war. Bereits 1984 erfolgte der Umzug von Firma Kupka in das Industriegebiet „Am Bild“ in Tauberbischofsheim.

Walter Neser feierte sein 40-Jahr-Dienstjubiläum. © K. Weiter

Nach dem Tod von Eigentümer Thomas Kupka im Jahre 2014 übernahm Walter Neser die Geschäftsführung der Firma Kupka. Weiterhin war Walter Neser 20 Jahre als Beisitzer im Prüfungsausschuss tätig. Zudem übernahm er die Ausbildung von Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik.

Im Oktober 2020 übernahm Klaus Weiter die ehemalige Firma Kupka, samt Mitarbeitern, unter neuem Namen „ElektroTechnik K. Weiter“. Walter Neser hat, trotz Höhen und Tiefen, 40 Jahre lang mit Engagement, Loyalität und Treue die Firma begleitet. Während seiner Tätigkeit war Walter Neser für viele Großprojekte in der Region tätig, sowie auch für deren Durchführung verantwortlich.

Darunter fallen beispielsweise: 1982 Grundschule am Schloss,Gymnastikhalle; 1983 Fertigungshallen der Mafi Transportsysteme; 1984 Sanierung Kreissparkasse und Dormitorium in Tauberbischofsheim. Das wohl größte Projekt der Firmengeschichte war 1989 der Neubau des Tauberzentrums.

Zu seinem Dienstjubiläum Jubiläum erhielt Walter Neser eine Urkunde der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, überreicht durch Paul Mendel, sowie eine Urkunde der Handwerkerinnung in Tauberbischofsheim.

Wenn man Walter Neser erzählen hört, fühlt man, dass seine Laufbahn als Elektriker nicht nur sein Beruf, sondern seine Berufung war und ist. Sein Wissen über Elektrik und Beleuchtung sowie sein Gefühl für Kunden sind einzigartig.

