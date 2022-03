Wahre Schau der Karatekunst geboten

Tauberbischofsheim. Kampfkunstenthusiasten aus ganz Süddeutschland trafen sich in Tauberbischofsheim, um bei Karate-Cheftrainer Schlatt ihr Wissen zu erweitern. Die Abteilung im TSV Tauberbischofsheim ist die einzige Karateabteilung im Süden Deutschlands, die ein ganz traditionelles japanorientiertes Karate anbietet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In zwei schweren Trainingseinheiten konnten die Teilnehmer zunächst feststellen, ob sie den Test wirklich wagen wollen. Von den beiden Abteilungen aus Wertheim und Tauberbischofsheim bestand Sonja Kirchner die Prüfung zum gelben Gürtel. Thessa Götzelmann, Simon Wolf und Felicita Schwarzbach dürfen sich die Farbe Orange umbinden. Francesca Schwarzbach, Kerstin Stumpf, Matthias Semmler, Leopold Prößner, Florian Klein und der hervorstechende Linus Penz haben nun gar die erste Dunkelfarbe, das Grün erreicht. Sina Götzelmann, Vincent Huth und, Lea und Tim Ertl hievten sich mit ihrem erreichten Blaugurt in die Oberstufe der Karatewelt. Ein wichtiger Farbwechsel gelang Marcel Maag, der sich immer stärker in Szene zu setzen wusste und den ersten der drei Braungürtel erreichte.

Den zweiten „Braunen“ erkämpften sich Pia Götzelmann und ihre beste Freundin Rosalie Kirchner. Diese beiden Athletinnen waren die souveränsten der ganzen Prüfung und es schien, dass sie einfach alle Aufgaben mit jugendlicher Leichtigkeit meisterten. Ihnen gelangen hervorragende Darbietungen ihres Könnens und eine wahre Schau der Karatekunst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Prüfungen im Karate sind im Bezug auf die Nervosität wohl mit die schwersten, aber sie wurden von allen Karateka mit Zufriedenheit gemeistert, mussten auch hier wie in jeder höheren Gürtelstufe alle Anforderungen in den drei Elementen Kata (Schattenkampf) Kihon (Grundtechniken) und Kumite (Partnerübungen) bestanden werden.

Prüfer und Cheftrainer Schlatt sagte später den Prüflingen, dass er mit dem gesamten Ergebnis dieser Prüfung sehr zufrieden war, doch solle sich niemand auf seinen Lorbeeren ausruhen. Gerade ein höherer Gürtelgrad sei auch immer eine Verpflichtung, einen höheren Leistungsstand in jedem Training zu demonstrieren. Und der Weg des Karate sei ein langer Weg.

Info: Interessenten am traditionellen Karate in allen Altersklassen finden weitere Informationen unter www.karate-tbb.de im Internet.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3