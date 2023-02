Tauberbischofsheim. 18 Uhr. Der Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim wurde am heutigen Sonntag neu gewählt. Nun haben die Wahllokale geschlossen und es geht an die Auszählung der Stimmen. 10 714 Bürger waren wahlberechtigt, 435 durften erstmals ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigte Bürger hatten zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahllokalen die Möglichkeit, ihre Vertreter im Gemeinderat zu wählen. Informationen zum Ausgang der Wahl gibt es im Laufe des Abends hier im fnnweb.

