Wahlkreis Odenwald-Tauber: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Tauber-Odenwald. Die Auszählung der Stimmen in den Städten und Gemeinden des Wahlkreises 276 Odenwald-Tauber laufen seit 18 Uhr auf Hochtouren. Wie in ganz Deutschland zeichnet sich auch in den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald eine hohe Wahlbeteiligung ab, sie liegt bei deutlich über 80 Prozent. Die ersten Ergebnisse stehen bereits fest. Die erste Gemeinde, die vollständig ausgezählt hat, ist Neckargerach im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Stadt Grünsfeld war aus dem Main-Tauber-Kreis die Erste vollständig ausgezählte.

Die CDU zeichnet sich tendenziell als stärkste Partei dieser Wahl ab. Auch die AfD hat deutlichen Stimmenzuwachs zu verzeichnen. SPD und die Grünen verlieren deutlich an Stimmen, regelrecht "abgestürzt" ist die FDP.

