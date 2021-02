Main-Tauber-Kreis. Beim schon zur Tradition gewordenen Wahlforum von Liga und FN war die Bandbreite der ausgewählten Themen groß. Bundesteilhabegesetz, Bildungsgerechtigkeit, Inklusion und Corona-Pandemie waren nur einige Schlagwörter, um die sich die Fragen der beiden gut eingespielten Moderatoren Matthias Fenger (Vorstand Caritasverband im Taubertal) und Heike von Brandenstein (Redakteurin Fränkische Nachrichten) drehten.

Verschiedene Themenkomplexe

Die Antworten lieferten in der digitalen Runde am Mittwoch die Landtagskandidaten der aktuell im Parlament vertretenen Parteien, die für den Wahlkreis 23 (Main-Tauber) ins Rennen gehen. Dr. Leonhard Haaf (Bündnis 90/Die Grünen), Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU), Sebastian Fritsche (AfD, Vertreter von Dr. Christina Baum), Anton Mattmüller (SPD) und Jürgen Vossler (FDP) erhielten nach einer kurzen Vorstellungsrunde Gelegenheit, zu den verschiedenen Themenkomplexen Stellung zu beziehen.

Das Bundesteilhabegesetz stand im Fokus der ersten Fragerunde. Weil es die Beteiligung von Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigung in den Mittelpunkt stelle, gehe es mit einem grundlegenden Systemwechsel einher. Ziel sei die inklusive Gesellschaft.

Auf die Frage, ob sich die Landtagskandidaten für eine Verlängerung der Umstellungsfrist bis 31. Dezember 2023 einsetzen würden, sprach sich zunächst Jürgen Vossler (FDP) klar für eine Verlängerung aus. Auch Dr. Leonhard Haaf (Grüne) betonte, dass er kein Problem mit einer Fristverlängerung habe. Es sei legitim, dass die Umstellung auf ein derart kompliziertes Gesetz mehr Zeit in Anspruch nehme.

„Die grün-geführte Landesregierung hat für diesen Umstellungsprozess rund 14 Millionen Euro bereitgestellt. Das zeigt, wie ernst dieses Thema genommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung eine Verlängerung verweigern wird, zumal ich den Eindruck habe, dass die Sozial- und Gesundheitspolitik wieder einen höheren Stellenwert einnehmen muss“, so Haaf.

Eine Fristverlängerung eher kritisch sah Sebastian Fritsche (AfD). Dadurch werde das Problem nur nach hinten verschoben und eine Grauzone geschaffen, in der die Betroffenen keine Planungssicherheit hätten.

Wolfgang Reinhart (CDU) betonte, dass es um eine Daueraufgabe des Landes in der Sozialpolitik gehe. Er sei offen für pragmatische Lösungen. Nicht umsonst unterstütze das Land die Leistungserbringer in großem finanziellen Umfang.

Anton Mattmüller (SPD) betonte, dass er ein großer Fan des Gesetzes sei. Trotzdem gelte „Qualität vor Zeit“. Das Gesetz durchzudrücken, ohne dass die Sozialträger bereit seien, mache keinen Sinn. Kritik übte Mattmüller am Sozialministerium, von dem er sich in der Umsetzung eine „proaktivere“ Rolle gewünscht hätte.

Zur geplanten Einführung einer inklusiven Jugendhilfe und einer Förderung durch das Land sagte Anton Mattmüller, dass es in der sozialen Jugendarbeit nach wie vor große Defizite gebe. Inklusion an Schulen sei unterdessen sehr sinnvoll, wenn man die individuellen Bedarfe nach dem Muster des Bundesteilhabegesetzes erfassen würde.

Kinder und Eltern dürften nicht als Objekt fürsorgender Maßnahmen betrachtet werden, sondern müssten auf Augenhöhe aktiv und mitgestaltend einbezogen werden, betonte Wolfgang Reinhart. „Dieser Leitgedanke soll in der Inklusion der Kinder- und Jugendhilfe verankert werden. Meine Fraktion begrüßt das.“ Beteiligte Leistungsträger sollten hier zukünftig enger und verbindlicher zusammenarbeiten. Ab 2024 würden Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung hier von sogenannten Verfahrenslotsen begleitet.

Wichtigster Schritt sei es, so Sebastian Fritsche, eine Vereinheitlichung zu schaffen. Er könne sichdurchaus vorstellen, Jugend- und Eingliederungsamt zusammenzufassen, um so Bürokratie weiter abzubauen, Abläufe zu optimieren und eine Ungleichbehandlung zu vermeiden.

„Die Grünen haben den Ansatz der Inklusion schon immer begrüßt, auch in der Jugendhilfe“, so Leonhard Haaf. Er regte zudem eine Beschwerdestelle für Betroffene von Ungleichbehandlung an.

Jürgen Vossler betonte, dass Inklusion ein wesentliches Element einer gleichberechtigten Gesellschaft sei.

Klare Meinungen gab es auch zum Thema Corona-Impfung. Hier wollten die Moderatoren wissen, wie die Landtagskandidaten zu einer Impfpflicht für Pflege- und Krankenhauspersonal stehen, wie sie die in dieser Woche begonnene schrittweise Öffnung der Schulen im Land beurteilen und außerdem, ob sie sich impfen lassen würden.

„Eine Impfpflicht wird es mit der AfD nicht geben – jeder muss selbst entscheiden können“, stellte Sebastian Fritsche klar. Studien würden zudem zeigen, dass an Schulen kein erhöhtes Infektionsgeschehen herrsche. „Corona ist eine Krankheit wie viele andere auch. Eine Impfpflicht, egal für wen, darf es nicht geben.“

Wolfgang Reinhart verwies auf die Verfassung, nach der niemand gezwungen werden könne, sich impfen zu lassen. „Dennoch: Jede Impfung ist besser als keine Impfung.“ Er jedenfalls werde sich impfen lassen, sobald er an der Reihe sei. Das Land habe eine intakte Impf-Infrastruktur aufgebaut. Nun müsse das Bundesgesundheitsministerium „in die Pötte kommen“. Grundsätzlich sei es an der Zeit, von der „Inzidenzgläubigkeit“ wegzukommen. Wichtig sei es, konsequent zu testen. Eine schrittweise und vorsichtige Öffnung der Schulen sei sinnvoll, allerdings müsse man mit Vorsicht und größter Abwägung handeln.

Als „grundsätzlich begrüßenswert“ bezeichnete Leonhard Haaf die langsame Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an Schulen. Natürlich stehe dabei die Minimierung des Infektionsrisikos an oberster Stelle. Eine klare Teststrategie sei sehr wichtig. Eine Impfpflicht sollte man indes nicht so hoch hängen. „Je mehr geimpft wird, desto größer wird die Akzeptanz in der Bevölkerung. Daher brauchen wir keine Pflicht“, so Haaf, der als Arzt im Impfzentrum bereits die Impfung erhalten habe.

Jürgen Vossler sprach sich ebenfalls klar gegen eine Impfpflicht aus. Er hoffe auf die Vernunft der Menschen, gerade bei Beschäftigten im Pflegebereich. Er selbst werde sich jedoch nicht impfen lassen.

Viele Fehler gemacht

Schockiert sei er darüber, dass die Impfungen im Land nur sehr schleppend vorangehen. Lange Wartelisten seien für ihn nicht nachvollziehbar. Den Hybridunterricht an Schulen bezeichnete er unterdessen als probates Mittel.

Anton Mattmüller betonte, dass in den vergangenen Monaten in der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf politischer Ebene viele Fehler gemacht worden seien. Die Konzepte seien immer noch die gleichen wie im letzten Jahr. Seiner Auffassung nach könne eine Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal eventuell Sinn machen. Voraussetzung sei jedoch, dass dies auf „festem wissenschaftlichen Boden“ erfolge. Aktuell sei dies aber nicht gewährleistet. Er selbst werde sich auf jeden Fall impfen lassen, so Mattmüller.

Info: Ein Videofilm von der Wahlveranstaltung ist ab Samstag unter www.fnweb.de sowie über den YouTube-Kanal der FN abrufbar.