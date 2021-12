Waalkes-Werke im Engelsaal

Otto Waalkes, geboren 1948 in Emden, ist den meisten als kalauernder Komiker, Sänger und Schauspieler bekannt. Doch der Ostfriese hat noch eine weitere herausragende künstlerische Begabung: als Maler und Grafiker. Davon konnten sich die Besucher der Vernissage beim Kunstverein Tauberbischofsheim überzeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Unterstützung der Galerie Nassler aus Neuburg an der Donau wurde im Engelsaal eine umfangreiche Auswahl aus Ottos Künstlerwerkstatt arrangiert. Eine Ausstellung, die erwartungsgemäß unterhaltsam ist, die vor allem aber bewundernd staunen lässt über das Talent, das grafisch-malerische Können und den Ideenreichtum von Waalkes auch mit Stift und Pinsel. Persönlich anwesend war der Künstler zwar nicht zur Vernissage. Zugegen war er dennoch im Engelsaal durch einen kurzen Videogruß, der eingespielt wurde. Das Video steht jetzt auch auf der Website des Kunstvereins (www.kv-tbb.de).

Gunter Schmidt bei der Vernissage im Engelsaal. © Kunstverein

Der Gag an Ottos Bildern: Er zitiert allseits bekannte Vor-Bilder, also Gemälde aus der Kunstgeschichte, berühmt gewordene Fotos, Platten-Cover, Plakate und Reklame-Ikonen – quasi alles, was bekannt und populär ist.

So finden sich im Engelsaal allein vier Varianten zu der Abbildung auf der Beatles-Schallplattenhülle „Abbey Road”. Natürlich ersetzt der Künstler die vier Musiker durch Persönlichkeiten, deren Identität Besucher selbst enträtseln dürfen. Der Titel dieser Bilder: “Ebbi Rot”. Witzig ist auch die Nachbildung eines berühmten Fotos von Marilyn Monroe – nur, dass ihr Rock hier nicht vom Luftstrom eines Belüftungsgitters, sondern von zwei Ottifantenrüsseln hochgeblasen wird. Die Ausstellung „Otto Waalkes – der Komiker als Maler“ ist bis 19. Dezember im Engelsaal zu sehen. Geöffnet ist sie samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Ergänzend ermöglicht der Kunstverein nach Absprache weitere Termine. Der Eintritt ist kostenfrei, jedoch nur unter Einhaltung der 2G-Regel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2