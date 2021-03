Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Pandemie - Wahrscheinlich waren Filme und Bilder mit VS-Mobiliar noch nie so oft im Fernsehen und in Zeitungen wie seit Corona-Beginn VS Tauberbischofsheim: Kinder als wichtigste Kunden

Die Schulen sind ein großes Thema im Lockdown. Illustriert wird das stets gerne mit einem Blick in ein Klassenzimmer. Oft erspäht man dabei Möbel aus Tauberbischofsheim.