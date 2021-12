Vortrag zum Thema Schmerzen im Knie

Tauberbischofsheim. Die Ursachen für Beschwerden im Knie können unterschiedlich sein, weiß Sasa Malania, Oberarzt des Endoprothetikzentrums am Krankenhaus Tauberbischofsheim. In seinem Online-Vortrag „Schmerzen im Knie: Ursachen und Therapiemöglichkeiten“ am Donnerstag, 9. Dezember, um 17 Uhr, gibt er Antworten auf Fragen. Zudem spricht er über Ursachen von Knieschmerzen und geht auf verschiedene Behandlungsmöglichkeiten ein. Darunter Therapiemöglichkeiten ohne Operation oder auch der klassische Gelenkersatz. Interessierte können vorab Fragen per Mail senden, die während des Vortrags beantwortet werden. Anmeldung bis Mittwoch, 8. Dezember, 12 Uhr, per E-Mail (veranstaltung@khtbb.de).

