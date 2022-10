Vorstand bei Wahlen im Amt bestätigt

Tauberbischofsheim. Die Mitgliederversammlung des Surf- und Skiclubs Tauberbischofsheim fand im Gasthaus „Zum Speer“ in Külsheim statt. Nach der Eröffnung durch Vorsitzenden Jürgen Reinhard hielt Schriftführerin Iris Reinhard einen Rückblick auf die Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Pandemie mussten die geplanten Skifahrten – im Januar nach Westendorf und im März nach Großarl – ins Jahr 2022 verlegt werden. Der Ausflug ins Handthal sowie die „Wanderung von Bese zu Bese“ von Külsheim nach Uissigheim mussten abgesagt werden.

Mögliche Veranstaltungen in 2021 waren die gemeinsame Wanderroute LT6 mit Abschluss im Hofgut Grimm in Külsheim und die in den September verlegte Generalversammlung im Badischen Hof.

Skigymnastik zum Teil online

Mehr zum Thema Schützenverein Altheim Corona schränkte Vereinsleben ein Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Großes Vertrauen in das Vorstandsteam Mehr erfahren

Die Skigymnastik wurde mit sämtlichen Auflagen in der Halle und dann situationsbedingt online durchgeführt. Der Skibasar im Gymnasium wurde Anfang November situationsbedingt abgesagt und am 20. November als Skibasar-Light während des „Scheunenzaubers“ in Hof Steinbach durchgeführt. Auch die Weihnachtsfeier konnte – unter Berücksichtigung der Auflagen – im „Badischen Hof“ stattfinden.

Kassenwartin Petra Burger informierte über den Stand der Kasse.

Satzungsmäßig fanden Teilwahlen statt. Im Amt bestätigt wurden: Wolfram Bayer als stellvertretender Vorsitzender, Petra Burger als Kassenwartin und Andrea Kohler als Beisitzerin.

Auch im laufenden und im nächsten Vereinsjahr stehen wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm. Die Skigymnastik findet jeden Montag ab 20 Uhr in der Sporthalle oberhalb der AOK statt. Der Skibasar ist für den 6. November geplant, die Weihnachtsfeier für den 26. November. irei