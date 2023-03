Vorsitzender Dieter Reichert im Amt bestätigt

Dittigheim. Die Jahreshauptversammlung des TV Dittigheim fand in der Turnhalle Halle statt. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen.

Nach der Begrüßung blickte der Vorsitzende Dieter Reichert auf ein arbeitsreiches Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen, Spieltagen und Sitzungen zurück. Der Verein hat aktuell 688 Mitglieder. Ein besonderes Anliegen war es Reichert, seinen Vorstandskollegen und dem Beirat sowie den zahlreichen Helfern im Trainings- und Spielbetrieb, der Bewirtung und der Instandsetzung für ihre geleistete Arbeit zu danken.

Schriftführerin Ute König berichtete in ihrem Geschäftsbericht von den Veranstaltungen des letzten Jahres. Diese kamen nach der Coronapandemie langsam wieder ins Rollen. Das KIT (Keep it True)-Festival fiel zwar noch aus, jedoch findet in diesem Jahr das Warm-up wieder in Dittigheim statt. Das Sommerfest Anfang August fand großen Anklang und war gut besucht.

Angelsport-Abteilung

Für die Angelsportabteilung im TV berichtete der Vorsitzende Ronny Neumann über das vergangene Jahr. Bei der Auswertung der Fangliste kam man auf 93 Kilogramm gefangenen Fisch, davon rund 66 Kilogramm Forellen und etwa 16 Kilogramm Karpfen. Das Fangergebnis ist im Vergleich zum Jahr 2021 um 60 Prozent gestiegen. Anfang Dezember fand dann noch die Abteilungsversammlung statt, bei der man das Jahr Revue passieren ließ. Neumann bedankte sich bei allen Helfern, besonders bei Dieter Wagner für seinen Einsatz beim Forellenräuchern.

Handballabteilung

Für die Handballabteilung berichtete Abteilungsleiter Dirk Wagner über die Situation in der laufenden Spielzeit 22/23. Im Jugendbereich nehmen mit Ausnahme der weiblichen C-Jugend alle Altersklassen – eingebunden in die Spielgemeinschaften JSG Taubertal im weiblichen Bereich und JSG Tauberfranken im männlichen Bereich – am Spielgeschehen teil. Auch für die kommende Saison sieht es wieder sehr gut aus, jedoch ist man aktuell noch auf der Suche nach Trainern, da nicht alle aktuell tätigen Trainer im nächsten Jahr weitermachen. Minis sind im Unterbau vorhanden, jedoch ist es immer hier schwierig Betreuer oder -innen zu finden.

Der Jugendbereich wird im Moment von einer Art Jugend-Taskforce geleitet. Hier haben sich Erik Kordmann, Judith und Michael Stein, Franziska Lang zusammengeschlossen, um teilweise Spieltage zu organisieren und weitere Angelegenheiten der Jugend zu klären.

Ein besonderer Dank geht an Steffi Endres, die sämtlichen Spielpläne im weiblichen und männlichen Bereich organisierte. Ihr gelingt es doch immer wieder, die Spieltage ohne große Unterbrechungen und Leerzeiten in der Halle zu planen. Wagners Hoffnung ist es, dass sie es auch weiterhin übernimmt.

Im Männerbereich ist der Verein sehr gut aufgestellt. Mit dem Trainerteam König/Engert/Stein für die 1. Mannschaft und Schneider/Klotz für die 2. Mannschaft werden beide Teams bestens betreut. Heimspiele sind mittlerweile kleine Events. Tolle Bewirtung, die hervorragend von Uli Schneider, Ute König, Sandra Popp und Tanja Hepp organisiert wird, sowie der Tauber Talk nach den Spielen präsentierten die HSG hervorragend.

Die Fanzone ist mittlerweile ein fester Bestandteil der HSG-Spiele. Ob auf Auswärtsfahrten oder bei Heimspielen sind die Jungs und Mädels an den Trommeln nicht mehr wegzudenken. Hier gilt Wagners Dank Alex Dinger, dem es mit seiner Unterstützung gelingt, die Jugend an den Verein zu binden und eine Identifikation zu schaffen.

Es folgten die Berichte der drei separaten Kassen des Turnvereins. Alle drei Kassenbereiche lieferten erfreuliche Zahlen. Sowohl in der Sportkasse, zuständig Uli Schneider, als auch in der Wirtschaftskasse, zuständig Carsten Zeiner, der krankheitsbedingt durch Dieter Reichert vertreten wurde, als auch in der Handballkasse, zuständig Dieter Reichert, wurden ordentliche Einnahmeüberschüsse erzielt.

Die Kassenprüfer Wolfgang Maier und Dieter Faulhaber bescheinigten allen Kassenführern eine tadellose Arbeit und empfahlen die Entlastung des Vorstands. Diese wurde dann auf Antrag des stellvertretenden Ortsvorstehers Thorsten Hepp einstimmig gewährt.

Neuwahlen

Thorsten Hepp übernahm die Leitung bei den Wahlen. Zur Wahl standen der Vorsitzende, der Kassenwart Wirtschaftskassen, der Vergnügungsausschuss, der Beirat und die Kassenprüfer. Da alle Amtsinhaber ihre Bereitschaft zum Weitermachen bereits signalisiert hatten und keine Gegenkandidaten zur Wahl standen, gingen die Wahlen zügig über die Bühne. So wurde Dieter Reichert als Vorsitzender genauso einstimmig wieder gewählt wie Carsten Zeiner als Kassenwart Wirtschaftskasse. Einstimmig und ohne Gegenstimme bestätigt wurden auch der Vergnügungsausschuss mit Karsten Irmer, Bertram Schellinger, Christiane Kern, Tanja Hepp, Bernd Irmer, Erika, Franziska und Klaus Lang, Erik Kordmann und Ludger Wulf. Im Beirat sind weiterhin einstimmig und ohne Gegenstimmer Kurt Wöppel, Otto Seitz, Bernd Irmer und Burghilde Kettner vertreten. Auch Wolfgang Maier und Dieter Faulhaber wurden einstimmig und ohne Gegenstimme als Kassenprüfer bestätigt.

Beitragserhöhung

Als nächstes stand die Beschlussfassung für die Beitragserhöhung auf dem Programm. Die Beiträge waren in den letzten zehn Jahren stabil, jedoch ist es in dieser schwierigen Zeit nötig, sie moderat anzuheben, was von den Mitgliedern einstimmig genehmigt wurde.

Keine Anträge sowie keine Beiträge unter Verschiedenes signalisieren einen zufriedenen Verein. Dieter Reichert dankte das Vertrauen, das ihm und seinen Vorstandskollegen entgegengebracht wird. Mit dem Lied „Wenn grün-weiß-grün“ wurde die Veranstaltung beendet. tvd