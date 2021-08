Vorsitzenden im Amt bestätigt

Tauberbischofsheim. Zur Jahreshauptversammlung haben sich kürzlich die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins C485 Tauberbischofsheim getroffen.

Nach dem Verlesen der Jahresberichte, die diesmal ziemlich kurz ausfielen, folgte der wichtigste Punkt der Versammlung: die Entlastung und Wiederwahl des Vorstands.

Dieter Klenk stellte sich erneut als Vorsitzender zur Wahl. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Medienwart fungiert künftig Madeleine Piepenbrink, welche eine Vereinshomepage erstellen wird. Günther Seubert wurde als langjähriges Mitglied des Kleintierzuchtvereins zum Ehrenmitglied ernannt. Die um zwei Absätze ergänzte Satzung zur Zuchtanlage haben die Mitglieder verabschiedet. Außerdem wurden die Veranstaltungen für Sommer und Herbst festgelegt. Wenn es möglich ist, sollen Arbeitseinsätze der Mitglieder am 3. und 4. September sowie der Tag der offenen Türe am 12. September stattfinden. ktz