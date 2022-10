Vorsicht bei Anrufen

Main-Tauber-Kreis. Der Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung im Main-Tauber-Kreis (Förderverein AkS) hat vor kurzem das Theaterstück „Hallo Oma – Tatort Telefon“ in Eubigheim zeigen lassen. Rund 110 Seniorinnen und Senioren waren dabei.

Mehrere Varianten

Das Stück beinhaltete mehrere Varianten von Betrugsanrufen. Dazu gehören nicht nur falsche Enkelinnen und Enkel, Polizistinnen und Polizisten, sondern auch Schockanrufvarianten sowie falsche Ärztinnen und Ärzte. Beim Enkeltrick handelt es sich um eine besonders hinterhältige Form, der für die Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um ihre Lebensersparnisse gebracht werden. Als Grund des Anrufs wird eine Notlage oder ein finanzieller Engpass vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall oder ein dringender Autokauf. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald das Opfer zahlen will, wird eine Botin oder ein Bote angekündigt,die oder der das Geld abholt.

Sofort zur Bank gehen

In anderen Fällen werden die Betroffenen gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben oder anzuweisen, sollte die geforderte Summe nicht parat sein. Nicht selten ruft die Täterin oder der Täter sogar ein Taxi, wenn das Opfer den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen kann.

„Wer vorab schon einmal einen solchen Anruf – und sei er auch gespielt – gehört hat, der weiß sich eher einem Betrüger zu widersetzen“, erläuterte Elisabeth Krug, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins AkS. „Immer häufiger werden Seniorinnen und Senioren Opfer von Betrugsanrufen, auch im Main-Tauber-Kreis“, sagte Hans Becker, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Heilbronn. Teils erbeuten die Betrüger Beträge im fünfstelligen Eurobereich.

Infos vermittelt

Der Theaterpädagoge Allan Mathiasch vermittelt in seinem Stück „Hallo Oma – Tatort Telefon!“ unterhaltsam Informationen zum Schutz vor Betrugsanrufen. Die Zuschauer hatten während der Aufführung die Möglichkeit, dessen Verlauf und den Ausgang so zu gestalten, wie sie es für richtig erachtet haben. Die Schauspielerinnen und Schauspieler nahmen die Lösungsvorschläge auf und improvisierten damit den Fortgang der Handlung. Die Inhalte der Stücke werden so eindrücklich veranschaulicht, dass die Zuschauer einen Überblick über verbreitete Techniken, Maschen und Täuschungsmanöver krimineller Straftäter erhalten konnten.

Thomas Bührle, Leiter der polizeilichen Prävention in Tauberbischofsheim, gibt Tipps: „Wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden, sollte man misstrauisch werden. Auf keinen Fall sollte geraten werden, wer anruft, sondern die Anrufer grundsätzlich dazu aufgefordert werden, den eigenen Namen selbst zu nennen. Ebenso ist Misstrauen richtig, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die die oder der Angerufene als solche nicht erkennt. In diesem Fall sollten bei dem Anrufer Dinge erfragt werden, die nur die vermeintliche Person wissen kann“, erklärte Bührle.

Keine Details

Außerdem sollten laut Bührle keine Details zu den familiären und finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Sollte ein Anruf verdächtig erscheinen, sei unverzüglich die Polizei unter 110 zu informieren. Sofern Bürger bereits Opfer eines Enkeltricks geworden sind, ist die Tat laut Bührle unbedingt bei der Polizei anzuzeigen. Dies könne helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. lara