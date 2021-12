Tauberbischofsheim. Vor allen Dingen für Radfahrer gibt es entlang der K 2815 in Tauberbischofsheim zwischen Schottkreisel und Einfahrt Hochhäuser Straße in Sachen Sicherheit Luft nach oben. Eine Verkehrsschau hat jetzt die augenblickliche Lage unter die Lupe genommen und erörtert. Über eine Zwischenlösung soll es am Ende zu einem Vollausbau kommen. Es gibt weitere Gespräche.

