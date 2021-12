Vorlesetag in Tauberbischofsheim mit Autorin Nina Blazon

Tauberbischofsheim. Sehr früh war sie aufgestanden, die Autorin Nina Blazon. Denn sie liebt die Natur. Und wer die Natur liebt, der verzichtet auch mal aufs Auto und fährt mit dem Zug. Und mit der Bahn von Stuttgart nach Tauberbischofsheim, das dauert bekanntermaßen.

Aber sie war rechtzeitig zu ihrer Lesung da, sehr zur Freude der Kinder der zweiten Klassen der Grundschule Impfingen und der Christian-Morgenstern-Schule, die nacheinander zu der Veranstaltung ins Gründerzentrum gekommen waren.

Und natürlich auch sehr zur Freude der beiden Verantwortlichen der Mediothek Angelika Benz und Yvette Driessen. Dann hieß es also erst einmal Masken aufsetzen, mit Abstand die Stühle weit auseinander stehen lassen – und „einmal könnt ihr noch mal so richtig mit den Armlehnen klappern und eure Klettverschlüsse auf und zu machen – und dann hört ruhig zu“.

Kinder hörten gespannt zu

So ganz ruhig blieben die Jungen und Mädchen natürlich nicht, schließlich durften sie ja wie immer auch Fragen stellen oder auch selbst etwa zum Thema erzählen. Aber zunächst hörten die Kids gespannt zu, wie Nina Blazon aus „Ein Baum für Tomti“ vorlas.

Die Autorin liebt die Natur und, wie der Titel schon verrät, besonders Bäume, über die sie eine ganze Menge weiß, weil sie viel mit Förstern gesprochen und auch so etliches darüber gelesen hat. Mit Bäumen allerdings schien die Geschichte zunächst so gar nichts zu tun zu haben, im Gegenteil, man hätte meinen können, dass es sich dabei eher um eine Spukgeschichte handeln könnte. Denn nachts geschehen seltsame Dinge in der Küche der Lindemanns, die im siebten Stock eines Hochhauses wohnen. Obwohl die ganze Familie weiß, dass am Abend zuvor alles tiptop aufgeräumt war, herrscht morgens eine Riesenunordnung.

Da stehen alle Schubladen offen, auf dem Fußboden liegen Cornflakes herum, der Käfig von Nelly und Nelson, den beiden Wellensittichen, steht auf und die zwei flattern durch den Raum. Und die grüne Decke, die nachts eigentlich über dem Käfig liegt, findet sich auf der Zimmerpalme.

Ratloses Kopfschütteln: Treiben etwa Mäuse hier ihr Unwesen? In der darauffolgenden Nacht schleichen sich die beiden Mädchen Maja und Fini heimlich in die Küche – und da sitzt ein kleines Etwas auf dem Küchentisch. Ein Junge, ungefähr sechs Jahre alt und recht eigenartig angezogen – mit einer Jacke aus hellem Gras, Stiefeln aus Baumrinde und einer Mütze aus dunkelgrünem Moos. Der versteckt sich ängstlich unter dem Tisch und bewirft die Mädchen mit Nüssen.

Aber so langsam verliert der kleine Kerl seine Angst und fängt an zu erzählen. Und da beginnt die eigentliche Geschichte: Der Knirps ist ein Baumgeist, heißt Tomti und hat bisher in einem Baum gewohnt. Und Winterschlaf gehalten. Auf einmal aber fiel der Baum um – und von da an wusste er nichts mehr und fand sich auf einmal in „diesem eckigen Höhlensystem“ wieder, bei den „federlosen Riesen“, wie er von den Wellensittichen erfahren hatte.

Die Zimmerpalme ist nicht die richtige Wohnung für ihn, das merkt er bald. Aber weil er auch seinen Nachnamen vergessen hat, weiß er nicht wohin. Denn alle Baumgeister tragen ihren Baum im Nachnamen. Also machen sich die beiden Mädchen Maja und Fini zusammen mit ihrem Freund Konrad auf die Suche für einen Baum für Tomti.

Aber das ist gar nicht so einfach, denn alle Bäume, die die vier finden, haben schon ihren Bewohner und die sind so gar nicht erbaut vom Besuch der ungebetenen Gäste (die sich zuvor mit „Kaksi Pataksi“ ganz klein gezaubert hatten). Auch die Fee Birgit Birkenblatt oder das Stachelmonster Kuno von Kastanien wären absolut nicht bereit, ihre Behausung zu verlassen, denn sie wollen keine Untermieter haben. Ob das kleine Kerlchen schließlich noch einen Baum (und wenn welchen) für sich finden wird, ließ die Autorin offen. Aber dann kamen auch noch die Kinder zu Wort und es war schon erstaunlich, was da der eine oder die andere so alles über Bäume und den Wald wussten – nicht zuletzt dank eines Großvaters, der ihnen dazu eine Menge beigebracht hatte: Das verschiedene Aussehen der Gehölze, die Altersbestimmung durch Jahresringe („die Striche im Baum“) oder Wildschweine, wobei das Wissen darüber aus den Kindern nur so heraussprudelte und sie fast nicht zu bremsen waren. Und nicht nur sie werden noch eine Menge über Bäume lernen können, denn am Ende des Buches gibt es noch eine ganze Reihe Infos über Linde, Eiche, Kiefer und Co. Auch Nina Blazon hat die Lesung offensichtlich Spaß gemacht, denn „ihr habt so gut aufgepasst und viele interessante Fragen gestellt“ freute sich die Autorin. Und das frühe Aufstehen hat sich also gewiss für sie gelohnt.