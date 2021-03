Am Bahnübergang Leintal scheiden sich die Geister. Während die einen, wie beispielsweise die Landwirte, sich für den Vollausbau des Bahnübergangs aussprechen (die FN berichteten), wollen andere dessen Schließung oder zumindest die Herabwidmung der Straße. Ihrer Meinung nach genüge es, dass die Querung der Gleise an dieser Stelle nur noch Fußgängern und Fahrradfahrern möglich sein soll. Nur so

...