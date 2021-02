Tauberbischofsheim. Kein grüner Strom vom Dach der Schule: Der Tauberbischofsheimer Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle, die geplante Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Bauteils C des Schulzentrums am Wört nicht zu realisieren. Das Gremium folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung, die fehlende Wirtschaftlichkeit als Grund anführte. Stattdessen soll die Dachfläche bei Interesse eines geeigneten Betreibers einer solchen Anlage vermietet oder verpachtet werden. Voraussetzung hierfür ist die Stromeinspeisung über einen eigenen Hausanschluss.

Es habe sich gezeigt, so die Stadtverwaltung, dass sich die Photovoltaik-Anlage unter Beachtung gesetzlicher Rahmenbedingungen (EEG, Stromsteuer) nicht wie geplant umsetzen lässt. Die Einbindung der Anlage ins stadteigene Ringnetz hätte unter Hinzuziehung rechtlicher Beratung komplett überplant und nachgerüstet werden müssen, heißt es weiter.

Angeführt wird ebenfalls, dass die PV-Anlage auf dem Bauteil C nur dann wirtschaftlich betrieben werden könnte, wenn möglichst viel des dort produzierten Stroms von der Stadt genutzt werde. Das sei schwierig, weil eine Photovoltaik-Anlage vor allem im Sommer Strom produziere. In dieser Zeit brauche das Schulzentrum aber ferienbedingt nur ein Minimum. Zudem würden für die Aufrüstung des Ringnetzes für eine weitere Einspeisestelle rechtliche Beratungskosten und elektroplanerische Kosten von zusammen 24 000 Euro anfallen. Kosten für Zähler, Wandler, Kommunikationsmodule, Netzwerktechnik und Software von rund 33 000 Euro kämen noch hinzu. Auch bauliche Erweiterungen in der Trafostation oder bei den Verteilerkästen könnten noch hinzukommen.

In der aktuellen Planung waren Kosten von 208 500 Euro für die Photovoltaik-Anlage veranschlagt und im Haushalt 2021 eingestellt.

Der Gemeinderat vergab die Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Möblierung für Mensa, Ganztagsbereich und Sozialpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, Schwerpunkt Lernen, an die VS für 315 363 Euro. hut