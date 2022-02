Odenwald-Tauber. Das Thema Selbstständigkeit und die Frage „Ist das was für mich?“ beschäftigt zurzeit viele Frauen bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft. Daher veranstaltet die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken am 24. Februar in Kooperation mit der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken und der Leader-Aktionsgruppe Hohenlohe-Tauber einen Informationsabend zum Thema „Existenzgründung von Frauen“. Die kostenfreie Veranstaltung findet online von 18.30 bis 20.30 Uhr statt.

Die Veranstaltung „Projekt Selbstständigkeit – von der Idee zur Gründung“ bietet Frauen die Möglichkeit, sich praxisnah zu informieren. Angesprochen sind Frauen, die nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen und sich vorstellen können, selbstständig tätig zu sein, die eine Gründungsidee haben und mit ihrem zukünftigen Unternehmen ihre Existenzgrundlage sichern oder im Nebenerwerb ihre Berufung zum Beruf machen möchten.

Gründerinnen geben Einblick

Zwei Gründerinnen aus der Region Heilbronn-Franken berichten an diesem Abend über ihre Erfahrungen und ihren Weg. Präsentiert werden „Nstyle Fashion – die kreative Dorfschneiderei“ und „Ciderwerkstatt Böhm – Cider, Saft und regionale Spezialitäten“ von der Gründungsidee bis zur erfolgreichen Umsetzung. Darüber hinaus werden die Beratungsangebote der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken und der Leader-Regionen vorgestellt.

