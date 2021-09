Voller Einsatz bei Karate-Training

Tauberbischofsheim. In Zusammenarbeit mit der Karateabteilung des TSV Tauberbischofsheim gab es im Rahmen des Ferienprogramms ein Karate- Schnuppertraining für Jungen und Mädchen. Unterrichtet wurden sie dabei auf den Tauberterrassen von Cheftrainer Schlatt und den Assistenztrainerinnen Iris, Pia, Sina und Thessa. Unter fachmännischer Anleitung übten sich fast 30 Kinder in der traditionellen japanischen Kampfkunst. Dass dies kein Zuckerschlecken war, zeigten die durchgeschwitzten Shirts der Teilnehmer. Aber natürlich sollte trotz aller Disziplin auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So wurden die technischen Einheiten immer wieder mit kleinen Turnübungen aufgelockert. Dieser Programmpunkt im Ferienkalender war auch der Auftakt für den Trainingsbetrieb der Karateabteilung. Weitere Auskunft gibt es dazu unter www.karate-tbb oder unter Telefon 09341/897635. zug

