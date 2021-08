Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Interview Volksbank und Sparkasse: Digital Tempo aufnehmen, aber vor Ort bleiben

Die Europäische Zentralbank beschloss kürzlich, in eine 24 Monate dauernde Untersuchungsphase für den digitalen Euro einzutreten. Was halten regionale Banken eigentlich von digitalem Euro, Bitcoin & Co.? Wir fragten nach.