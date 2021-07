Volksbank ist auf Wachstumskurs

Die Volksbank Main-Tauber ist auf Wachstumskurs. Bei der Vertreterversammlung des Geldinstituts wurde ein durchweg positives Bild gezeichnet.

Tauberbischofsheim. Eine Premiere erlebten am Mittwoch die Teilnehmer der Vertreterversammlung der Volksbank Main-Tauber. Fand doch die Veranstaltung zum ersten Mal in der Geschichte der Genossenschaftsbank nicht vor vollbesetzten Reihen statt, sondern musste pandemiebedingt virtuell aus Distelhausen in das Geschäftsgebiet übertragen werden.

Stolz auf geleitete Arbeit

Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Stahl eröffnete die Vertreterversammlung letztmals in dieser Funktion. Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung der Genossenschaftsbank als Solidargemeinschaft auf regionaler Ebene, als bedeutender Arbeitgeber und Förderer der regionalen Wirtschaft: „Die Idee der Hilfe zur Selbsthilfe und der genossenschaftliche Gedanke sind heute aktueller denn je. Wir in der Region sind stolz auf ihre Arbeit.“

Vorstandsmitglied Jürgen Fricke blickte zurück auf die ökonomische Entwicklung des Jahres 2020. Nach erheblichen Einbußen im Zuge der ersten Pandemiewelle habe die Wirtschaft relativ schnell wieder Tritt gefasst trotz des deutlich zurückgegangenen privaten Konsums infolge des Lockdowns.

„Für die Finanzmärkte verlief das vergangene Jahr in Summe durchaus positiv“, so die Einschätzung Frickes. Weiter betonte er, die Kursverluste im ersten Quartal 2020 konnten sehr schnell wieder wettgemacht werden, so dass der DAX im Jahresverlauf 3,5 Prozent zugelegt hat. „Corona spielt hier nicht mehr die dominante Rolle“, so das Vorstandsmitglied.

Weniger positive Nachrichten für Sparer meldete er aber hinsichtlich der Zinsentwicklung: „Wir gehen davon aus, dass uns die niedrigen Zinsen mittelfristig erhalten bleiben.“

Den ersten gemeinsamen Abschlussbericht nach der rückwirkend zum 1. Januar 2020 vollzogenen Fusion mit der Volksbank Vorbach-Tauber stellte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Robert Haas vor.

Das betreute Kundenvolumen der Bank stieg im Betrachtungszeitraum um knapp sechs Prozent (absolut 317 Millionen Euro) auf nunmehr 5,55 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 5,6 Prozent auf insgesamt 2,7 Milliarden Euro.

„Dieses überdurchschnittliche Wachstum verdanken wir einer guten Kreditentwicklung und einer positiven Entwicklung der Kundeneinlagen. Das Kreditgeschäft ist in diesen Tagen ,die Lebensader der Banken’“. Aber auch der Provisionsertrag gebe Anlass zur Freude. In Zahlen ausgedrückt beläuft er sich auf 20,7 Millionen Euro.

Das Zinsergebnis konnte mit 38,7 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau stabilisiert werden. Gestützt von rückläufigen Aufwendungen konnte somit ein sehr beachtlicher Bilanzgewinn von 3,6 Millionen Euro erwirtschaftet werden, betonte Haas.

Aufgrund der ausdrücklichen Empfehlung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an alle deutschen Kreditinstitute, auf eine Ausschüttung der Dividende im Jahr 2020 zu verzichten, wurde der für die Dividenden vorgesehene Betrag auf Beschluss der Vertreterversammlung im Vorjahr in den Gewinnvortrag eingestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlugen deshalb eine Dividendenzahlung in Höhe von drei Prozent und eine Bonuszahlung in Höhe von ebenfalls drei Prozent vor. Dem stimmte die Vertreterversammlung einstimmig zu.

Unter die Überschrift „Die Zukunft kann kommen“ stellte Vorstandsvorsitzender Michael Schneider seinen positiven Ausblick auf die kommende Entwicklung der Volksbank Main-Tauber. „Natürlich sehen wir uns mit vielen Herausforderungen konfrontiert, aber das ist kein Grund zum Jammern“, erklärte Schneider. Die Zinssituation, Covid-19, die fortschreitende Digitalisierung und die ausufernde Regulatorik seien natürlich negative Einflussfaktoren. Aber man habe seine „Hausaufgaben gemacht“ und sehe sich gerüstet für die Zukunft.

Weniger Bargeldverfügungen

Auch das Bezahlverhalten habe sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert und das Bargeld immer weiter an Bedeutung eingebüßt, stellte Schneider fest. So seien die Bargeldverfügungen im Bereich der Volksbank Main-Tauber im vergangenen Jahr um etwa ein Drittel zurückgegangen.

Was die Einflüsse der Pandemie angehe, zeigte sich der Vorstandsvorsitzende überzeugt: „Wir sind durchaus gerüstet für eine eventuelle neue Welle“. Weiter erklärte er, es seien „aktuell wenige konkrete, langfristige, negative Corona-Auswirkungen zu erkennen“.

Zusammenfassend betonte der Redner, man sehe die Herausforderungen der nächsten Jahre nicht als Bedrohung, sondern vor allem als Chance. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, so Schneiders Fazit.

Sowohl die Beschlussfassung der Versammlung über die Ergebnisverwendung als auch die Entlastungen des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 erfolgten im Anschluss einstimmig.

Ohne Gegenstimme wiedergewählt wurden in der Folge auch die turnusmäßig zur Neuwahl anstehenden Mitglieder Susanne Eberhard, Jelto Hendriok, Gerhard Mühleck, Bernd Reinhart und Peter Rösch, die somit weiterhin dem Aufsichtsrat angehören. voba