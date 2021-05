Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 75 Jahre – FN on Tour - Warum der 55-jährige Volker Baumann „seine“ Stadt nie so richtig verlassen hat und was er sich für sie wünscht Volker Baumann ist „Bischemer“ mit Leib und Seele

Volker Baumann wurde vor 55 Jahren in Tauberbischofsheim geboren. Seitdem hat er die Stadt nur aus beruflichen Gründen länger verlassen. Warum er immer wieder zurückkehrte, erzählte er den FN.