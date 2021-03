Main-Tauber-Kreis. Der Landtagskandidat der SPD, Anton Mattmüller, spricht am Donnerstag, 4. März, um 18.45 Uhr auf Facebook und YouTube mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD, Kevin Kühnert, zum Thema „Saubere Politik“. Als Reaktion auf aktuelle Vorfälle in der Bundes- und Landespolitik wollen Mattmüller und Kühnert über Lobbyismus und transparente Politik sprechen und erörtern, was für eine Rolle gerade junge Politiker dabei spielen können, zurückzugewinnen. Das Gespräch ist über den Facebook- und YouTube-Kanal von Anton Mattmüller auch noch im Nachhinein abrufbar.