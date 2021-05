Virtuelle Weinprobe zum Geburtstag

Main-Tauber-Kreis. Die Weinvielfalt im „Lieblichen Taubertal“ kann bei der zweiten Virtuellen Weinprobe anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Tourismusverbands am Samstag, 12. Juni, ab 19 Uhr geschmacklich erkundet werden. Gestaltet wird die Weinprobe von der Burgkellerei in Wertheim, Wolfgang Michel umrahmt sie musikalisch. Bis Mittwoch, 5. Juni, kann das Weinpaket bei der Burgkellerei bestellt und abgeholt werden. Die Kontaktdaten lauten: Burgkellerei, Eichelgasse 42, Wertheim, Telefon: 09342/1385, E-Mail: info@burgkellerei.de. Das Weinpaket kann auch bei der Geschäftsstelle des Tourismusverbands in der Gartenstraße 1 in Tauberbischofsheim nach Bestellung per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de abgeholt werden. Rechtzeitig zum Termin am 12. Juni, erhalten die Besteller den Link zur Online-Weinprobe.

