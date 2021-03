Tauberbischofsheim. Die Jugendsportgruppe wurde von Anita Kettner 1994 als Abteilung im Behindertensportverein Tauberbischofsheim (BSV) gegründet. Eine ganz große Stütze im Verein ist die Übungsleiterin Daniela Kraus. Sie ist sehr kreativ in Ihrer Arbeitsweise und motiviert die Teilnehmer außerordentlich. Seit vielen Jahren besteht auch eine enge Kooperation mit der Sportjugend Tauberbischofsheim.

AdUnit urban-intext1

Ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil des Vereins ist der Abiturient Jan Philipp (aufgrund der unterschiedlichen Behinderungen der Teilnehmer, ist immer eine zweite verantwortliche Person erforderlich). Auch die Sportjugend unterstützt den Verein bei verschiedenen Maßnahmen und neuerdings auch bei der Beantragung von Zuschüssen.

Sport bedeutet eine große Lebensqualität für Menschen mit Behinderung, egal welcher Art diese ausgeprägt ist. Da aufgrund der Corona-Pandemie seit längerer Zeit keine sportliche Betätigung möglich war, hatte Daniela Kraus als Übungsleiterin die Idee, virtuellen Sport anzubieten. Daraufhin überlegte der Behindertensportverein Tauberbischofsheim, wie dies in der Praxis zu realisieren sei.

Nach Rücksprache mit sämtlichen Eltern und Betreuern, entwickelte Kraus eine virtuelle Sportstunde. „Bei unserem ersten Test waren alle so begeistert, dass daraus eine regelmäßige Sportstunde wurde“, so die Übungsleiterin. Fester Termin ist seitdem immer samstags um 14 Uhr. Für sämtliche technischen oder andersweitig gelagerten Probleme ist Jan Philipp zuständig. Er richtete auch für die Sportler des betreuten Wohnens im Haus Lioba die Teilnahmemöglichkeit ein und ist während der gesamten virtuellen Sportstunde der Mann für alle Fälle und hilft in allen Angelegenheiten.

AdUnit urban-intext2

Primäres Ziel der Jugendsportgruppe des BSV TBB ist und war es, sich während der Corona-Zeit nicht komplett aus den Augen zu verlieren und die vielen vertrauensvollen Beziehungen und Freundschaften, die sich über viele Jahre entwickelt haben, aufrecht zu erhalten. „Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, in Bewegung und fit zu bleiben. Durch das digitale Training hoffen wir darauf, dass möglichst viele Teilnehmer das Sportabzeichen auch in diesem Jahr ablegen. Auch hier werden Sportjugend und Sportkreis als Partner fungieren“, so Kraus. Die Ideen und Intentionen der Übungsleiterin habe man vollumfänglich umgesetzt. Die Begeisterung der Teilnehmer, einschließlich der Eltern und Betreuer, sei extrem groß. Gerade die digitale Umsetzung einer Sportstunde im Behindertensport habe alle Verantwortlichen vor enorm große Herausforderungen gestellt, die man jedoch mit Bravour gemeistert habe.

Daniela Kraus: „Alle Verantwortlichen können stolz darauf sein, in dieser schwierigen Corona-Zeit einen für unsere Sportler neuen Weg gegangen zu sein.“ Auch die Vorsitzende Dr. Gerhild Bau, der gesamte Vorstand sowie der Sportkreis und die Sportjugend zollten den Verantwortlichen ein großes Lob.