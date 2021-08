Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Braugerstenernte - Trotz einigem Lagergetreide durch Wind und Regen sind die Landwirte in der Region mit Qualität und Menge durchaus zufrieden Vier Quadratmeter für einen Kasten Bier

Die Braugerste gilt als Flaggschiff unter den Getreiden in der Region Odenwald-Tauber. Diese Sorte hat zwischen Main und Neckar nämlich eine lange Tradition – und das soll in Zukunft so bleiben. In Herbsthausen gab es jetzt eine Erntebilanz.