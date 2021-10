Vier Jahrzehnte an Erfolgs-Story mitgeschrieben

Tauberbischofsheim. Insgesamt „520 Arbeitsjahre bei Weinig“ hätten die zwölf Geehrten in den letzten 40 Jahren für die Firma geleistet, so Vorstandsvorsitzender Gregor Baumbusch bei einer Feierstunde für die langjährigen Mitarbeiter. Das sei eine „Wahnsinnsleistung“. Diese Feier können man auch als „Feier der Maschinenschlosser“ bezeichnen. Denn die Mehrheit der Geehrten, alles nur Männer, kommt aus dieser Unternehmenssparte. Dabei seien es viel mehr Berufe, die bei der Michael Weinig AG ausgeübt werden. Man decke praktisch alle Berufsfelder ab. Doch die Feier im Kasino der Firma am Standort Tauberbischofsheim richtete sich in der Mehrheit an die Maschinenschlosser.

Fast alle Geehrten eint, dass sie die gesamte Zeit ihres Berufslebens bei der Firma Weinig verbracht haben. Bis auf zwei Mitarbeiter haben alle in der Firma gelernt. Eine Tatsache, die man mit heutigen Maßstäben nicht mehr vergleichen kann, wo ein steter Wechsel beinahe zur Berufsvita dazugehört. „Es sind Menschen wie sie, die Weinig zu dem gemacht haben, was die Firma heute ist“, so Baumbusch. Als Global Player in der Maschinenbauwelt mit Schwerpunkt Holzbearbeitung habe man Weltruf. Das sieht auch Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt so. „Weinig ist für uns in Tauberbischofsheim eine liebgewonnene Firma“, sagte sie voller Stolz und an die Mitarbeiter gerichtet: „Die Firma kann stolz sein, dass die Mitarbeiter der Firma so lange treu geblieben sind“. Sie freute sich besonders, dass das Betriebszugehörigkeitsjubiläum so groß gefeiert werden kann. Doch leider, so bedauerte Baumbusch, können in der Corona-Zeit die Partner der zu Ehrenden nicht bei der Feier dabei sein, was sonst üblich ist.

Florian Busch, der als 1. Landesbeamter Landrat Christoph Schauder vertrat, stellte fest, dass Unternehmen, die solch langjährige Mitarbeiter haben, eine „gute Unternehmensstruktur“ besitzen. Er selbst arbeite erst ein Zehntel der Zeit, wie jeder einzelne der Geehrten und könne anhand der Menschen, die ihm gegenüberstehen, erst erkennen, wo er noch hinkommen darf.

Bei allen Geehrten, zu denen Gregor Baumbusch jeweils ein paar persönliche Worte fand, wurde deutlich, dass sie voll und ganz hinter der Firma stehen. Sie sind „echte Weinigianer“, oder wie es Betriebsrat Uwe Landeck ausdrückte, „bei uns zählt jede Hand“. Da sei niemand so einfach austauschbar, anders als in der Großindustrie, wo jeder ersetzbar ist. „Ihr habt den Weinig-Geist“, lobte der alle Geehrten. Zusätzlich zu der Dankurkunde der Stadt Tauberbischofsheim und des Landes Baden-Württemberg sowie einem Präsent der Firma hatte Landeck ein altes Foto ausgegraben, das alle, die in diesem Jahrgang ausgebildet wurden, zeigt. Auch dieses Bild gab es als Geschenk, bevor man bei einem gemeinsamen Essen die alten Zeiten hochleben ließ. Einige der Geehrten wollen noch die nächste Stufe in der Beschäftigungszeit schaffen. Man wird sie also in zehn Jahren bei der nächsten großen Feier für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit wiedersehen.

Die Geehrten

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Ali Yenisen (Elektroabteilung), Jürgen Volkert (Einkauf), Klaus Baumann (Montage 2), Stefan Baumann (Kubische Fertigung), Kai Endrich (Montage 1), Dietmar Stoy (Einkauf), Günter Reuter (Elektroabteilung), Horst Fritsch (Montage 3), Peter Walzenbach (Kubische Fertigung), Harald Pöhland (Elektroabteilung), Thomas Gimpl (Konstruktion Profilieren), Franz Dörr (Konstruktion Fenster)