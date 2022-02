Vieles ist fast noch wie in der „guten alten Zeit“

Tauberbischofsheim. Wenn man seinen Blick vom Brunnen am Tauberbischofsheimer Schlossplatz in Richtung der Hauptstraße beziehungsweise der oberen Fußgängerzone schweifen lässt, fällt dem aufmerksamen Betrachter auf, dass die flankierende und abschließende Bebauung nahezu unverändert die vielen Jahren seitdem überdauert hat.

Zwar gibt es die einzelnen Geschäfte – Bäckerei, Schuhmacher, Leder- und Schuhwarenlager – seit vielen Jahren ebenso wenig wie den „Deutschen Hof“, doch sonst ist vieles noch wie einst, in der „guten alten Zeit“. Im Mittelpunkt steht zweifellos damals wie heute der Turm der Tauberbischofsheimer Sankt-Martinskirche – auf dieser historischen Ansichtskarte noch in der Version vor 1910, also noch vor dem Teilabbruch und dem sich danach anschließenden Neuaufbau. bege