Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona - FN-Redaktionsleiter Fabian Greulich war am Freitag in der Sendung „Belastungsprobe Pandemie“ des Deutschlandfunks zu Gast „Viele unserer Leser haben sich in den Corona-Kolumnen wiedergefunden“

Locker: FN-Redaktionsleiter Fabian Greulich im Interview mit dem Deutschlandfunk. © Sabine Holroyd